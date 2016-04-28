Трамп вважає можливим примирення з Росією "з позиції сили"

В ході виступу в Вашингтоні він, зокрема, представив свій план примирення із Росією, передає Deutsche Welle.

"Я вважаю, полегшення напруженості і покращення відносин з Росією - звісно, з позиції сили - є можливим (…) Якщо ж ми за мого керівництва не зможемо дійти з Росією згоди - угоди, яка була б вигідною як Америці, так і Росії - тоді ми підемо геть зі столу переговорів", - сказав Трамп.

Скандальний кандидат також розкритикував політику Барака Обами щодо Близького Сходу. "Ми зробили Близький Схід ще нестабільнішим і хаотичнішим, ніж він був будь-коли раніше", - сказав Трамп, згадуючи ядерну угоду з Іраном, яка додала напруги відносинам США з Ізраїлем. Трамп заявив, що за його президентства Америка "покине справу розбудови націй", а "стримування поширення радикального ісламу має стати головною зовнішньополітичною ціллю Сполучених Штатів". При цьому мільярдер наголосив, що вдаватиметься до військових дій лише за крайньої необхідності.

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Трамп розкритикував союзників по НАТО, наголосивши, що лише чотири країни, окрім США, дотримуються вимоги витрачати 2 відсотки ВВП на збройні сили. "Країни, які ми захищаємо, повинні платити за цей захист. А якщо ні, то США повинні бути готові дозволити цим країнам захищатися самотужки", - сказав кандидат.

Окрім того, він розкритикував міжнародні торгові домовленості на кшталт зони вільної торгівлі з Канадою та Мексикою. На його думку, вони шкодять економіці США, водночас дозволяючи збагачуватися іншим країнам. "Світ є найбільш мирним і найбільш процвітаючим, коли Америка є найсильнішою", - заявив Трамп.

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Як зазначили експерти, промова мільярдера була стриманішою, ніж зазвичай, однак критики кандидата ставляться скептично до його спроб виглядати "більш по-президентськи".