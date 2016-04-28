ЗМІ розповіли про перехоплення патрульного літака США російським винищувачем поблизу Камчатки

Про це виданню The Washington Free Beacon повідомив представник Тихоокеанського командування Збройних сил США Дейв Бенхем, повідомляє РБК.

Зазначається, що інцидент стався 21 квітня недалеко від Петропавловська-Камчатського, російський літак пролетів всього в 15 метрах від американського, сказав він. Літак ВМС США виконував "рутинну місію в міжнародному повітряному просторі", зазначив Бенхем. Перехоплення, яке провів Миг-31, представник командування назвав "безпечним" і "професійним".

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"Перехоплення між США та іншими збройними силами відбуваються часто, і переважна більшість з них професійні", — підкреслив Бенхем. "При перехопленнях, які ми вважаємо непрофесійними, США вживають відповідні заходи з допомогою військових і дипломатичних каналів", — додав він.

Нагадаємо, раніше російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець. Незабаром військові США опублікували фотографії польоту російського Су-24 над кораблем "Дональд Кук" в Балтійському морі.