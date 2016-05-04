До Литви прибув новий військовий контингент США

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство оборони Литви.

Новий контингент - близько 260 військовослужбовців - дислокований у розпорядженні литовського батальйону в Руклі. Американці тренуватимуться в Литві до кінця червня.

Читайте такожНовий глава Європейського командування ЗС США не очікує змін у поведінці РФ на Донбасі

Військовослужбовці Сухопутних сил США у Литві та інших країнах Балтії змінюються з весни 2014-го як реакція на дії Росії в Україні. Інші союзники по НАТО свої підрозділи до Литви надсилають нерегулярно, але на Варшавському саміті в липні буде прийнято рішення про дислокацію в країнах Балтії по одному ротаційному батальйону, кожен чисельністю до однієї тисячі військовослужбовців.

За твердженням посадових осіб Литви, основу такого батальйону складуть німецькі солдати.