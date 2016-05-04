До Литви прибув новий військовий контингент США

20:04, 04 травня 2016
Світ
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У Литві розпочала службу десята зміна військовослужбовців США.

levashove.livejournal.com

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство оборони Литви.

Новий контингент - близько 260 військовослужбовців - дислокований у розпорядженні литовського батальйону в Руклі. Американці тренуватимуться в Литві до кінця червня.

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Військовослужбовці Сухопутних сил США у Литві та інших країнах Балтії змінюються з весни 2014-го як реакція на дії Росії в Україні. Інші союзники по НАТО свої підрозділи до Литви надсилають нерегулярно, але на Варшавському саміті в липні буде прийнято рішення про дислокацію в країнах Балтії по одному ротаційному батальйону, кожен чисельністю до однієї тисячі військовослужбовців.

За твердженням посадових осіб Литви, основу такого батальйону складуть німецькі солдати.

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