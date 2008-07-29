Підвищилися вимоги до знання латиської мови

Уряд Латвії схвалив поправки до правил, які регламентують знання державної мови представниками різних професій, повідомляє Mixnews. Нові правила розробило Міністерство юстиції республіки спільно з Центром державної мови.

Поправки розширюють список професій, від представників яких вимагається добре володіння латиською. До цього переліку були включені, зокрема, головні бухгалтери. Їм треба знати мову на рівні 2B, тобто вільно спілкуватися на повсякденні й професійні теми, а також складати необхідні для роботи документи.

Крім того, до списку тих, кого тепер перевірятимуть на знання латиської, потрапили покоївки (категорія 1A), механіки, електрики, флористи і фотографи (категорія 1B), старші бухгалтери і листоноші (категорія 2A).

Проти внесення поправок, як зазначає DELFI, заперечувало латвійське об`єднання роботодавців. Глава Міністерства юстиції Гайдіс Берзіньш, зі свого боку, заявив, що відсутність деяких професій у згаданому списку на шкоду споживачам, які не можуть, наприклад, одержати від представника сфери послуг інформацію латиською.