Сербія віддала Караджича Гаазькому трибуналу

В середу вранці літак з Белграда, на борту якого знаходився колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич, приземлився в аеропорту Роттердама, передає CNN.

У в`язницю в Гаазі затриманий за підозрою в злочинах проти людяності буде доставлений на вертольоті. Точна дата початку процесу над Караджичем в Міжнародному трибуналі з колишньої Югославії (МТКЮ) поки не називалася.

Як повідомляє Лента.ру, Караджича екстрадували з Сербії рано вранці в середу після того, як відповідно до сербського закону про співпрацю з МТКЮ міністр юстиції Сербії Снежана Малович видала відповідну санкцію. Власті стверджують, що не встигли одержати апеляцію на рішення про передачу затриманого під юрисдикцію Гаазького трибуналу. Як повідомлялося, адвокат Караджича відправив скаргу незадовго до півночі у п`ятницю, за декілька хвилин до закінчення терміну.

Напередодні в Белграді в результаті зіткнень після мітингу на підтримку Караджича поранення дістали 46 осіб. Деякі джерела в сербських спецслужбах припускали, що екстрадиція буде здійснена таємно від ЗМІ і від прихильників затриманого.

Колишній президент Республіки Сербської 63-річний Караджич переховувався близько 13 років і був затриманий 21 липня 2008 року. Він звинувачується в 11 епізодах військових злочинів і злочинів проти людяності, здійснених під час боснійської війни 1992-1995 років, зокрема, в геноциді мусульман в анклаві Сребреніца.