Президентські вибори в США: провідні республіканці відмовляються підтримати Трампа

Колишній губернатор Флориди Джеб Буш заявив, що він не буде голосувати за кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

Буш приєднався до вже кількох відомих політиків-республіканців, які відмовилися підтримати Трампа, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У четвер спікер палати представників конгресу США Пол Райан заявив, що він не готовий підтримати Трампа, хоча має намір зустрітися з ним наступного тижня.

З Джебом Бушем солідарні його батько і брат. Колишні президенти США від республіканців Джордж Буш-старший і Джордж Буш-молодший, порушивши традицію, також відмовилися підтримати нинішнього кандидата від своєї партії.

Деякі республіканці навіть заявили, що підтримають кандидата від демократів Хілларі Клінтон, але Джеб Буш відхилив і такий варіант.

"Дональд Трамп не продемонстрував потрібний темперамент або твердість характеру, – сказав Джеб Буш. – І він не є послідовним консерватором. Є причини, за якими я не можу підтримати його кандидатуру".

Відмовляються підтримувати Трампа також колишній кандидат від республіканців і колишній губернатор Массачусетса Мітт Ромні, а також впливовий сенатор від штату Небраска Бен Сассе.

"Містер Трамп наполегливо націлений на поділ американців, а також на те, щоб роздерти на частини, а не відбудувати заново нашу чудову країну", - заявляв Сассе ще в лютому.

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Поки не висловилися на цей рахунок три кандидати від республіканців, які брали участь у нинішній кампанії – сенатор Тед Круз і Марко Рубіо, а також губернатор штату Огайо Джон Кейсик.

Сенатор Ліндсі Грем, один з кандидатів, які брали участь у республіканській кампанії, примкнув до загального хору супротивників Трампа, заявивши, що не буде голосувати на президентських виборах за нью-йоркського мільярдера.

"Я думаю, Дональд Трамп заступає на таку територію, на яку мало хто заходить, і я з ним йти не збираюся", - сказав він в інтерв'ю Сі-ен-ен.

"Я об'єднаю партію, - заявив у відповідь Дональд Трамп, - а Ліндсі Грем показав, що йому вже ніщо не допоможе. Виборці його відкинули, і я зроблю те ж саме".

Багато республіканців, які балотуються на тих же виборах на посади в місцевих органах влади, стурбовані тим, що їхні імена будуть значитися в одному бюлетені з Дональдом Трампом, який озлобив багатьох виборців своїми заявами про будівництво стіни на кордоні з Мексикою або про необхідність заборонити мусульманам в'їзд до США.

Багато американців голосують за Республіканську або за Демократичну партію, а не за індивідуальних кандидатів.

Тому представники республіканців на виборах побоюються, що Трамп може потягнути за собою на дно і всю Республіканську партію.

Деякі республіканці, серед яких радник і спічрайтер сенатора Маккейна, вже починають відкрито закликати партію до того, щоб відкинути Трампа і спільно висунути замість нього більш передбачуваного консервативного кандидата, такого як сенатор від штату Небраска Бен Сассе.