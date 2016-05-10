У США екстримали зняли величезний торнадо з рекордно близької відстані (відео)
17:21, 10 травня 2016Світ
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У США відомий мисливець за торнадо Рід Тіммер зняв гігантський торнадо в місті Урэй в штаті Колорадо з рекордно близької відстані.
Ролик, опублікований на каналі AccuWeather в Youtube зібрав вже понад півтора мільйона переглядів.
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На кадрах видно, як торнадо формується високо хмарах, після чого перетворюється на величезний стовп пилу і бруду, що знищує все на своєму шляху. При цьому автомобіль з людьми, які знімають непередбачувану природну стихію, знаходиться всього за кілька сотень метрів від нього.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше двоє людей загинули в понеділок у штаті Оклахома в США в результаті декількох торнадо.
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