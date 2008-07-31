Німецькі школярі вважають, що Берлінський мур збудували американці

Уявлення німецької молоді про післявоєнну історію Німеччини сильно відрізняються від офіційної концепції. Такий висновок зроблений за підсумками дослідження берлінського Вільного університету. Дослідники опитали 5,2 тис. старшокласників в Баварії, Північному Рейні-Вестфалії, Бранденбурзі та Берліні. Питання стосувалися Німецької Демократичної Республіки - держави на сході Німеччини, яка припинила існування майже 20 років тому, повідомляє Deutsche Welle.

Як показало дослідження, багато школярів упевнені, що в НДР були демократичні вибори і існувала спрямована на благо людей соціально-економічна система. При цьому майже половина східнонімецьких і 66% західнонімецьких учнів вважають, що в НДР не було диктатури. Дві третини опитаних заявили, що мало дізнаються про післявоєнну історію Німеччини під час шкільних занять. Зокрема, багато школярів вважають колишнього канцлера ФРН, соціал-демократа Віллі Брандта політиком з НДР. Далеко не всі змогли правильно відповісти на питання, коли і ким був збудований Берлінський мур: на думку деяких школярів, мур збудували західні німці чи американські військові.

Політики й експерти зреагували на результати опитування з тривогою. Міністр культури Бернд Нойман назвав дефіцит знань про НДР "обурливим". Міністр транспорту Вольфганг Тіфензєє закликав батьків на сході Німеччини розповідати своїм дітям правду про НДР, про мур і колючий дріт.