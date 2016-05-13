На південному сході Туреччини розбився військовий вертоліт
09:31, 13 травня 2016Світ
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У провінції Хяккари на південному сході Туреччини розбився військовий вертоліт.
REUTERS
Про це повідомив турецький військовий, передає РБК з посиланням на Reuters.
Він розповів, що причиною аварії стала технічна несправність. За попередніми даними, жертвами стали двоє солдатів.
Співрозмовник агентства розповів, що загалом 13 травня загинули вісім турецьких солдатів і шість членів Робочої партії Курдистану (РПК).
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Як зазначає Reuters, Туреччина переживає найсильнішу ескалацію конфлікту між урядовими силами і курдами з 1990-х років.
Нагадаємо, чотири ймовірні бойовики загинули, ще 17 людей отримали поранення внаслідок вибуху в околицях міста Діярбакир на сході Туреччини.
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