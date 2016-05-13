На південному сході Туреччини розбився військовий вертоліт

Про це повідомив турецький військовий, передає РБК з посиланням на Reuters.

Він розповів, що причиною аварії стала технічна несправність. За попередніми даними, жертвами стали двоє солдатів.

Співрозмовник агентства розповів, що загалом 13 травня загинули вісім турецьких солдатів і шість членів Робочої партії Курдистану (РПК).

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Як зазначає Reuters, Туреччина переживає найсильнішу ескалацію конфлікту між урядовими силами і курдами з 1990-х років.

Нагадаємо, чотири ймовірні бойовики загинули, ще 17 людей отримали поранення внаслідок вибуху в околицях міста Діярбакир на сході Туреччини.