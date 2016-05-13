У Чечні вночі спалили будинок місцевого жителя, який скаржився Путіну на Кадирова (відео)

За словами дружини Джамалдінова, о 00.00 годині до них додому прийшли люди в масках, вони сказали, що прийшли врятувати їх, передає Черновик.

«Посадили дружину і трьох дочок в машину і кинули їх під мостом. А будинок підпалили. Жителям села заборонили щось говорити на цю тему, погрожуючи підпалом їх будинків», – розповідає вона.

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Раніше Джалалдинов записав відеозвернення до Путіна, де розповів про побори з боку чиновників і соціальну ситуацію в Чечні (див. нижче).