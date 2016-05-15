В мережу виклали кадри знищення турецького вертольота з ПЗРК "Ігла" 13 травня (відео)

Літальний апарат вибухнув і впав на землю після попадання в нього ракети, випущеної з переносного зенітного ракетного комплексу «Ігла», передає Lenta.ru за інформацією Rudaw.

Ролик опублікований на каналі Gerilla TV в Youtube і датований 14 травня.

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Як повідомляв УНІАН, 13 травня турецькі військові повідомляли, що в провінції Хяккари на південному сході Туреччині розбився військовий вертоліт. Причиною аварії нібито стала технічна несправність. За попередніми даними, жертвами НП стали двоє солдатів.