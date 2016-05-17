МАК закінчив розслідування авіакатастрофи літака глави Total у московському "Внуково"

Як повідомляється на сайті відомства, в ході розслідування МАК провів польовий етап розслідування, розшифровку та аналіз записів бортових і наземних засобів контролю. Також фахівці МАКу вивчили дані про підготовку фахівців служби УВС, аеродромної служби та членів екіпажу, а також про режим праці та відпочинку та аналізі систем управління безпекою польотів в аеропорту "Внуково", Внуковском центрі ОВС та авіакомпанії. Також були вивчені медичні документи і результати судово-медичних досліджень, представлені дані про технічне обслуговування і технічну експлуатацію літака.

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Результатом роботи комісії став остаточний звіт, який був направлений в Бюро з розслідувань авіаційних подій Франції і Управління з безпеки Нідерландів. "Зазначені держави брали участь у розслідуванні", - пояснили в комітеті.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 жовтня 2014 року в московському аеропорту "Внуково" при зльоті розбився приватний літак Falcon 50, на борту якого перебував Крістоф де Маржері. Разом з ним загинули 3 члени екіпажу, всі вони були французами. Після авіакатастрофи було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу РФ ("порушення правил безпеки руху і експлуатації судна повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

У справі про катастрофу літака була арештована низка службовців аеропорту, однак у вересні 2015 року всі фігуранти справи були звільнені у зв'язку з граничним строком утримання під вартою.