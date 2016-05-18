Нуланд після переговорів про Україну у Москві традиційно скуштувала пельмені (фото)
Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд після переговорів про Україну в Москві скуштувала пельмені в улюбленому кафе.
Про це повідомляє прес-секретар американської дипмісії Уїлл Стівенс на своїй сторінці в Twitter.
«Нуланд не змогла здійснити візит до Москви без відвідування нашого улюбленого пельменного місця», - написав Стівенс.
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Дипломат також опублікував фотографію, на якій Нуланд і посол США в РФ Джон Теффт тримають на вилках насаджені пельмені.
Зазначимо, рівно рік тому, 17 травня 2015 року, під час візиту до Москви для переговорів щодо України Нуланд також покуштувала пельменів зі сметаною.
A/S #Nuland and Amb Tefft enjoying some pelmenni with smetana (Tefft's favorite) before tomorrow's day of meetings. pic.twitter.com/bJnWwGJxZX— Will Stevens (@WBStevens) May 17, 2015