Нуланд після переговорів про Україну у Москві традиційно скуштувала пельмені (фото)

14:58, 18 травня 2016
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Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд після переговорів про Україну в Москві скуштувала пельмені в улюбленому кафе.

Нуланд / twitter.com/WBStevens

Про це повідомляє прес-секретар американської дипмісії Уїлл Стівенс на своїй сторінці в Twitter.

«Нуланд не змогла здійснити візит до Москви без відвідування нашого улюбленого пельменного місця», - написав Стівенс.

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Дипломат також опублікував фотографію, на якій Нуланд і посол США в РФ Джон Теффт тримають на вилках насаджені пельмені.

Зазначимо, рівно рік тому, 17 травня 2015 року, під час візиту до Москви для переговорів щодо України Нуланд також покуштувала пельменів зі сметаною.

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