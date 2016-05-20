Військові РФ вбили грузина на кордоні з Абхазією

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

20 травня у Міністерстві закордонних справ Грузії повідомили, що 31-річного Гігу Отхозорію російські солдати застрелили біля лінії розмежування.

За повідомленням очевидців, в Отхозорію шість разів вистрілили, коли він знаходився на території, яка контролюється грузинською стороною.

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У МЗС Грузії заявили, що Тбілісі використовує всі юридичні і політичні механізми, щоб притягнути винних до відповідальності.

Російські війська перебувають на адміністративних кордонах сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії. Це почалося в 2008 році, після того, як після російсько-грузинської війни, Москва визнала незалежність цих регіонів.