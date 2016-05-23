Лівія офіційно звернулася до ЄС за допомогою у зміцненні флоту і служби безпеки

Про це повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає "ЄвроПравда". Звернення було направлено в ЄС за підсумками переговорів по Лівії 16 травня у Відні.

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"Це важлива подія, яку я буду обговорювати з міністрами на засіданні Ради ЄС із закордонних справ з метою реалізувати прохання якомога швидше, щоб підтримати лівійців у вирішенні численних проблем, які постали перед ними", - йдеться в офіційному зверненні верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує розглянути питання про розгортання контингенту в Лівії для того, щоб стабілізувати уряд країни, який отримав підтримку ООН.