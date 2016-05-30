У Кремлі не розраховують на перелом у відносинах з ЄС після візиту Юнкера

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Так, очікується приїзд пана Юнкера, і ми готуємося до цього», - сказав Пєсков.

За його словами, тема відносин РФ і ЄС важлива, хоча перебуває у «не найкращому стані».

Він підкреслив, що багато європейських країн, незважаючи на прийняті у Брюсселі рішення на двосторонньому рівні демонструють зацікавленість у поліпшенні відносин з РФ і розвитку співробітництва, щоб «компенсувати ті упущення, які сталися за останні два роки».

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«Я не став би надавати зайвого оптимізму і шукати у кожних кроках якісь ознаки перелому, безумовно, відступ до санкційної риторики, відмова від діалогу зі співпраці за багатьма параметрами, безумовно, мають свої негативні наслідки, і позбутися цих наслідків одразу буде неможливо», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи є візит Юнкера ознакою поліпшення відносин РФ-ЄС.

За його словами, взаємну довіру, що похитнулися, потрібно відновлювати певний час - «це не можна зробити за одну ніч».

Пєсков додав, що позитивним елементом такого візиту є прояв готовності вести діалог для пошуку консенсусу з питань, де є розбіжності.

«Ми вітаємо таку готовність, президент Путін неодноразово говорив про його зацікавленість, про зацікавленість Москви вести і розширювати такий діалог», - сказав Пєсков.

Він повідомив, що у рамках Петербурзького економічного форуму, в якому візьме участь Юнкер, на спеціальній панелі обговорюватимуться відносини Євросоюзу та РФ.