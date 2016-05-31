Парламентарі НАТО закликали керівників альянсу посилити здатності колективної оборони

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В ухваленій одноголосно декларації сесії асамблеї, що відбулася у столиці Албанії Тирані, парламентарі закликали лідерів НАТО домогтися, щоб будь-яка можлива агресія отримала швидку відповідь, і надати запевнення тим членам НАТО, що почуваються в небезпеці, в першу чергу на східному й південному флангах союзу.

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У декларації, ухваленій напередодні запланованого на липень саміту НАТО у столиці Польщі Варшаві, також наголошено на необхідності збільшувати витрати на оборону. Як мовиться в документі, нині лише 5 із 28 країн-членів відповідають вимозі витрачати на оборону не менш ніж 2 відсотки від свого валового внутрішнього продукту.

Крім того, мовиться в декларації, члени НАТО мають далі шукати шляхи до того, щоб зменшувати напруженість у відносинах із Росією, щоб уникати прорахунків і нещасних випадків, але водночас звертати увагу на неприпустимі порушення Росією міжнародних норм.