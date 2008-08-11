Огризко обговорив з Саакашвілі шляхи врегулювання кризи

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, який перебуває у Грузії, обговорив сьогодні з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ шляхи якнайшвидшого врегулювання кризи в Південній Осетії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, В.ОГРИЗКО поінформував М.СААКАШВІЛІ про зусилля України на міжнародній арені з метою опрацювання конкретного плану дій виходу з ситуації, що склалася.

У свою чергу Президент Грузії подякував за чітку і зважену позицію української сторони.