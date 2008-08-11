Огризко обговорив з Саакашвілі шляхи врегулювання кризи
10:51, 11 серпня 2008Світ
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Президент Грузії подякував за позицію України
Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, який перебуває у Грузії, обговорив сьогодні з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ шляхи якнайшвидшого врегулювання кризи в Південній Осетії.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, В.ОГРИЗКО поінформував М.СААКАШВІЛІ про зусилля України на міжнародній арені з метою опрацювання конкретного плану дій виходу з ситуації, що склалася.
У свою чергу Президент Грузії подякував за чітку і зважену позицію української сторони.
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