Олланд визнав наявність загрози терактів під час Євро-2016

Однак, за його словами, громадяни не повинні дозволяти собі боятися, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В інтерв'ю французькому радіо France Inter президент повідомив, що в 10 міст для охорони футбольних матчів будуть спрямовані 90 тисяч співробітників служб безпеки.

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"Ця загроза [теракту] реальна, і як президент я не можу не сказати вам дуже чітко, що ця загроза досі існує. Вона буде існувати ще довгий час. Тому ми повинні прийняти всі можливі заходи, щоб Євро-2016 пройшов успішно. І він пройде успішно", - сказав Олланд.

Після нападів у Парижі в листопаді минулого року у Франції досі зберігається найвищий рівень тривоги.