У казахстанському Актобе ліквідовані 5 учасників нападу на магазин зброї

"У ході нічних оперативно-пошукових заходів при затриманні і чиненні опору співробітникам поліції були ліквідовані ще п'ять злочинців і двоє затримані", - повідомили в прес-службі МВС Казахстану, передає kommersant.ru.

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Також повідомляється, що у злочинців було вилучено велику частину зброї, викраденої при вчорашньому нападі на магазини зброї і військову частину. "Особи всіх злочинців, причетних до скоєння розбійних нападів встановлені. Вживаються заходи щодо їх розшуку та затримання", - додали в прес-службі.

Крім того, в Актобе був створений оперативний штаб для координації проведення антитерористичної операції. "У неділю створено оперативний штаб з протидії антитерористичним діям. По роботі штабу буде відомо по закінченні операції. Зараз нічого сказати не можемо", - розповів співробітник із зв'язків з громадськістю обласного департаменту Комітету національної безпеки Казахстану Віталій Беспалько.

При цьому заступник керівника апарату акімату (адміністрації.- ред.) області Ернур Бурахан зазначив, що в даний час ситуація в місті стабільна, і комунальні служби працюють у штатному режимі. "Лікарні приймають хворих. Вчора приймали всіх, хто звернувся. Їм надана медична допомога", - заявив Ернур Бурахан.

Раніше стало відомо, що в Актобе встановлений "червоний" рівень терористичної небезпеки. Городян закликають "залишатися в приміщеннях і обмежити рух по місту", в Актобе немає інтернету, з перебоями працює мобільний зв'язок.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Актобе був оголошений режимконтртерористичної операції (КТО) в зв'язку з нападом на магазини зброї і військову частину, які, як вважають в МВС Казахстану, здійснили радикальні прихильники нетрадиційних релігійних течій. Підсумком нападів стали жертви як серед персоналу магазинів, так і військової частини. Пізніше прес-секретар МВС Казахстану Алмас Садубаєв повідомив, що в рамках проведення ХТО ліквідовані четверо злочинців, семеро затримані.