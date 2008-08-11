Генштаб РФ визнав втрату ще двох Су-25 у зоні конфлікту в Південній Осетії

Генеральний штаб Збройних сил Росії визнав втрату за останню добу двох літаків Су-25 в зоні грузино-осетинського конфлікту.

Про це заявив заступник глави Генштабу Анатолій НАГОВІЦИН на прес-конференції в Москві, передає Lenta.ru.

За словами А.НАГОВІЦИНА, в цілому Росія втратила чотири літаки (три Су-25 і один Ту-22), 18 чоловік убитими, ще 14 чоловік числяться зниклими безвісти.

Разом з тим, за інформацією офіційного Тбілісі, під час повітряних нальотів за останні дні сили грузинської ППО змогли збити 12 літаків російської військової авіації. До цього російська сторона визнавала втрату лише 2 військових винищувачів-бомбардувальників.

9 серпня грузинські ЗМІ повідомляли, що троє російських льотчиків потрапили в полон, ще один льотчик загинув.