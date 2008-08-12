Військовий експерт дає оцінку стану грузинської армії

Грузія з огляду на воєнно-стратегічний аспект програла у конфлікті з Росією.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН експерт Центру політичного аналізу “Стратигема” Дмитро ТИМЧУК.

Зокрема, говорячи про воєнний потенціал Грузії, Д.ТИМЧУК зазначив, що за останні кілька років Збройні сили Грузії набули значного розвитку. “Якщо раніше це були фактично “недисципліновані бандформування”, з низьким морально-психологічним станом, погано озброєні і навчені, то останнім часом держава кардинально переглянула свою воєнну політику, майже у 30 разів збільшила оборонний бюджет і залучила до підготовки військ американських військових фахівців. У зв’язку з цим Тбілісі вважає свої збройні сили найбільш боєздатними в регіоні”, - підкреслив Д.ТИМЧУК.

За його словами, перші дні ескалації конфлікту показали, що грузинські піхотні бригади діяли так, як їх цьому вчили американські інструктори. Але, на думку Д.ТИМЧУКА, тут виявилися і певні недоліки: грузини добре підготовлені до виконання завдань у складі міжнародних коаліційних сил, які присутні, наприклад, в Іраку і Афганістані. “У зв’язку з цим грузини мають певну військову спеціалізацію, але неспроможні ефективно діяти без зовнішнього забезпечення і допомоги. В них ще не створена комплексна, замкнута, самодостатня система застосування збройних сил і забезпечення оборони країни. Також символічною є роль і можливості грузинської військової авіації, яка представлена незначною кількістю літаків. Враховуючи це, грузинським військам складно протистояти регулярним збройним силам”, - сказав експерт.

Але, як зауважив Д.ТИМЧУК, навіть за такої ситуації заслуговує на повагу ефективність дій грузинської протиповітряної оборони, яка спромоглася збити кілька російських літаків. Разом з цим грузини не захистили стратегічні об’єкти і навіть свою столицю, приміські райони якої зазнали бомбардувань.

“Останній розвиток ситуації також засвідчив, що грузинське військове командування не втратило управління військами, що є найголовнішим. Однак слід зауважити, що задіяні на початку конфлікту найбільш підготовлені грузинські військові підрозділи на сьогодні зазнали втрат і будуть замінені резервістами, бойовий вишкіл яких, звичайно, є набагато нижчим”, - сказав експерт.

Між тим Д.ТИМЧУК також визначив чимало недоліків в організації ведення бойових дій росіянами. “Складається враження про певну безпорадність їхньої стратегічної розвідки. Наприклад, сьогодні вони наносять бомбові удари по цілях, які були відомі станом на мирний час. Це, насамперед, інфраструктура військових баз, де дислокуються бригади Збройних сил Грузії. Але з початком бойових дій війська залишили ці території, передислокувалися в райони зосередження воєнного часу, і російська військова авіація скидала бомби фактично на порожні казарми”, - зауважив експерт.

Відтак, підсумував Д.ТИМЧУК, “з огляду на воєнно-стратегічний аспект, Грузія програла у цьому конфлікті. Протистояти військовій могутності Росії вона, звичайно, неспроможна”.

Таким чином експерт розглядає два варіанти подальшого розвитку подій. Перший: Росія продовжить “захищати інтереси своїх громадян” у Південній Осетії і Абхазії і збільшить військову присутність в регіоні у вигляді “миротворчих” сил. Другий варіант пов’язаний з активізацію уваги і конкретних дій та рішень щодо цієї ситуації з боку світового співтовариства, провідних міжнародних організацій зокрема.

“Але позиція ООН щодо цього навіть не сформована. Вірогідність введення в зону конфлікту миротворчого контингенту під егідою Об’єднаних Націй також є мізерною. Хоча для Грузії це є оптимальним варіантом. У свою чергу для Росії вигідна нестабільність ситуації на Кавказі, і вона буде її підтримувати”, - підсумував Д.ТИМЧУК.

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