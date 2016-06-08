Меркель застерегла лідерів Туреччини від критики рішення про визнання геноциду вірмен

"Законодавці нижньої палати німецького парламенту обрані вільно, без жодних винятків, а звинувачення і заяви турецької сторони – незрозумілі…З ухваленням резолюції стало зрозуміло, що існує різниця в поглядах між більшістю Бундестагу і турецькою стороною", – заявила Ангела Меркель, передає радіо "Свобода".

Вона додала, що наполягатиме на прямих перемовинах між Туреччиною і Вірменією з цього приводу. Німеччина також запросила турецького повіреного у справах МЗС обговорити питання.

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Голосування в нижній палаті Бундестагу 2 червня розлютило Туреччину, яка відмовляється називати геноцидом вбивство щонайменше мільйона вірмен християнської віри під час Першої світової війни.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив німців у "лицемірстві" та у поданні "власної історії" ХХ століття. Ердоган також заявив, що кров німецьких законодавців турецького походження, які голосували за резолюцію, треба перевірити на факт "якими турками вони є".

Після голосування 2 червня Німеччина стала 23-ю країною, яка визнала масові вбивства вірмен як геноцид.