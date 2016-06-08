Меркель застерегла лідерів Туреччини від критики рішення про визнання геноциду вірмен
Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла турецьких лідерів від критики рішення Німеччини, яка схвалила резолюцію про визнання геноцидом масових вбивств вірмен в 1915 році.
"Законодавці нижньої палати німецького парламенту обрані вільно, без жодних винятків, а звинувачення і заяви турецької сторони – незрозумілі…З ухваленням резолюції стало зрозуміло, що існує різниця в поглядах між більшістю Бундестагу і турецькою стороною", – заявила Ангела Меркель, передає радіо "Свобода".
Вона додала, що наполягатиме на прямих перемовинах між Туреччиною і Вірменією з цього приводу. Німеччина також запросила турецького повіреного у справах МЗС обговорити питання.
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Голосування в нижній палаті Бундестагу 2 червня розлютило Туреччину, яка відмовляється називати геноцидом вбивство щонайменше мільйона вірмен християнської віри під час Першої світової війни.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив німців у "лицемірстві" та у поданні "власної історії" ХХ століття. Ердоган також заявив, що кров німецьких законодавців турецького походження, які голосували за резолюцію, треба перевірити на факт "якими турками вони є".
Після голосування 2 червня Німеччина стала 23-ю країною, яка визнала масові вбивства вірмен як геноцид.