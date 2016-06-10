Падіння винищувача Су-27 у Підмосков'ї: порушено кримінальну справу (відео)

Справу порушено за ст. 351 КК РФ - порушення правил польотів або підготовки до них, передає КоммерсантЪ.

У Міноборони РФ 9 червня повідомили, що, за попередніми даними, основною причиною катастрофи вважається відмова техніки. Проте близькі до слідства джерела видання кажуть, що буде розглянутий і варіант з втратою пілотом орієнтації у складних метеоумовах.

Читайте такожПри падінні винищувача в Підмосков'ї загинув пілот (відео)

Колеги загиблого пілота вважають, що неправильних дій 35-річного майора Єременка, який мав наліт 800 годин на літаках Як-52, Л-39, Міг-29 і Су-27 і займався вищим пілотажем з 2011 року, бути не могло.

Раніше в управлінні прес-служби Міноборони РФ повідомляли, що, за попередніми даними, причиною катастрофи Су-27 стала відмова техніки.

Нагадаємо, літак зазнав аварії 9 червня за 2 км від села Мураново в Підмосков'ї. Він впав у лісосмузі, житлових будинків поруч немає, вибуху після падіння не було.