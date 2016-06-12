"Це не інтерв'ю - це провокація": німецький журналіст про спілкування з пропагандисткою "России 1" (відео)

Зеппельт в інтерв'ю Дождю розповів про поведінку журналістів прокремлівського телеканалу.

За його словами, спочатку інтерв'ю йшло добре, але незабаром журналістка почала ставити по-справжньому дивні питання: чи платять йому за те, що він робить, чи прихильник він того, щоб Росія не потрапила на Олімпіаду.

"І з кожним питанням я все ясніше розумів, що це не інтерв'ю — це провокація. Потім вона запитала мене про те, що не мало ніякого відношення до нашого останнього фільму, вона хотіла, не сходячи з місця, побачити докази того, що викладено у першій документалці", - розповів Зеппельт.

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Потім журналіст пояснив Скабєєвій, що не зможе цього зробити, у нього немає із собою всіх доказів.

"Чим далі, тим більше мені здавалося, що це все не про інтерв'ю і не про фільм, а особисто про мене. Я сказав Ользі, що більше не хочу говорити, і попросив піти, я повторив це п'ять, 10 разів, вона ніяк не реагувала. Потім десь через півгодини я сказав: "Добре, тоді я сам винесу ваші речі, штатив, наприклад", - згадує подію Зеппельт.

І потім російська журналістка, за його словами, встала прямо перед дверима, вона нікуди не хотіла йти.

"Вона не рухалася, так що я штовхнув її до виходу... Потім вони все-таки вийшли, і я подумав, що все закінчилося, але виявилося, що вони не залишили будівлю, вони все ще стояли прямо перед моїм номером. Тоді я сказав їм, що викликаю поліцію, вони знімали мене, як папараці знімають кінозірок, сильно наближаючи камеру до обличчя", - повідомив німецький журналіст.

Як повідомляв УНІАН, німецький журналіст Хайо Зеппель, який зняв фільм-розслідування про допінговий скандал у Росії, виштовхав під час інтерв'ю журналістку пропагандистського каналу "Россия 1".