Терорист із Орландо планував напад на Walt Disney World - ЗМІ

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє видання People.

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За словами співрозмовника видання, терорист відвідав Walt Disney World у квітні.

Його дружина розповіла, що Матін розглядав у якості мішені нічний клуб Pulse і парк Downtown Disney в Орландо.

На відміну від інших тематичних парків, Downtown Disney, який був нещодавно перейменований на Disney Springs, не обладнаний системою перевірки багажу на вході.

Як повідомляв УНІАН, в місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня відбулося масове вбивство.

29-річний Омар Седик Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу. Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 53 поранених. За кількістю жертв ця трагедія в Орландо - найкривавіший в історії США інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.