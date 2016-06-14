Вбивця поліцейського під Парижем виявився прихильником ІД і кричав "Аллах акбар" - ЗМІ

За даними джерел газети Le Figaro в поліції, про це сам злочинець заявляв співробітникам поліції, які вели з ним переговори, коли той утримував заручників.

Також, за даними французького видання, очевидці розповіли слідчим, що злочинець під час нападу на поліцейського кричав "Аллах акбар".

Розслідування злочину передано антитерористичному підрозділу судової поліції Версаля та Головному управлінню внутрішньої безпеки МВС Франції.

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У свою чергу агентство Reuters з посиланням на близьке до ісламістів агентство Amaq повідомляє, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад.

Напад на 42-річного поліцейського, який працював у місті Ле-Мюро, стався близько 20:30 за місцевим часом, коли той повернувся додому й був у цивільному одязі. Злочинець завдав йому 9 ножових поранень, від чого правоохоронець помер. Нападник сховався в його будинку і взяв у заручники його дружину і 3-річного сина.

Співробітники спецназу прибули близько 21:30 і намагалися вести переговори зі злочинцем про здачу, проте вони не увінчалися успіхом. В результаті правоохоронці застрелили нападника.

В будинку був виявлений труп дружини поліцейського. Водночас син пари знайдений в безпеці, йому була надана медична допомога.