Відомі будівлі світу запалили кольори веселки в пам'ять про жертв теракту в гей-клубі Флориди (фото)

Зокрема, як зазначає Reuters, райдужні вогні засвітилися на фасадах City Hall Plaza в Бостоні, Madison Square Garden і The Helmsley Building на Манхеттені в Нью-Йорку, мерії Сан-Франциско, Ейфелевої вежі в Парижі, Harbour Bridge і мерії Сіднея, St Georges Hall в Ліверпулі та міністерства закордонних справ Мексики в Мехіко.

Читайте такожДо нападу на гей-клуб в Орландо Омар Матін часто напивався там

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Омар Матін прийшов в клуб Pulse з пістолетом і багатозарядною гвинтівкою і відкрив вогонь по відвідувачах. Матін вбив 49 осіб і поранив ще 53, після чого його самого застрелив поліцейський спецназ. Він встиг подзвонити в поліцію і заявити про свою приналежність до ісламістських терористичних організацій, але влада стверджує, що він лише потрапив під вплив екстремістської пропаганди.

При цьому Рада безпеки ООН назвав напад в Орландо терактом.