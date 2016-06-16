"Це не поле для бойових дій": Болгарія не приєднається до флоту НАТО в Чорному морі

Керівництво Болгарії не підтримує створення в Чорному морі флотилії НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, з посиланням на Reuters пише "РБК".

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Під час спільної прес-конференції з президентом Росеном Плевнелієвим прем'єр-міністр Борисов заявив, що він не хоче бачити фрегати, які пропливають повз курорти.

«Я завжди говорив, що я хочу бачити в Чорному морі вітрильники, яхти, великі кораблі з туристами, а не щоб воно стало ареною бойових дій... Мені не потрібна війна в Чорному морі», — сказав Борисов.

«Давайте припинимо спекуляції про те, що будуть створюватися флоти проти будь-кого. Болгарія — мирна країна, і її зовнішня політика не спрямована проти будь-кого», — додав Плевнелієв.

Як відомо, з ініціативою створення флотилії НАТО в Чорному морі раніше виступили Румунія та Туреччина. Вони також закликали збільшити в цьому регіоні військову присутність альянсу.

Питання про створення чорноморського флоту, мабуть, буде обговорюватися на саміті НАТО в липні, зазначає агентство. Румунські ЗМІ повідомляли, що Бухарест запропонує створити в Чорному морі регулярний флот кораблів Німеччини, Італії, Туреччини і США.