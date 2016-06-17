Масове вбивство у нічному клубі Флориди: після пострілів злочинець відстежував новини про теракт у соцмережах

До початку стрілянини Матін розмістив запис на сторінці "Альянс Абу Бакр Аль-Багдаді" (лідер ІДІЛ – Ред.) у Facebook, передає ZN.UA з посиланням на телеканал CBS News.

Потім, вже після початку стрілянини, він шукав у соціальних мережах записи з мітками Pulse Orlando і shooting, ймовірно, щоб перевірити, чи вийшов інцидент у топ новин.

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Крім того, він дзвонив до служби "911" і на місцеві телеканали. Також є інформація, що час стрілянини він спілкувався з дружиною по смс. Джерело телеканалу стверджує, що пара обмінялася повідомленнями "Я люблю тебе".

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв теракту склала 49 осіб. Нападник був також убитий. Інцидент став найбільшим за кількістю жертв у подібних злочинах в історії США.