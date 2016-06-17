Путін заявив, що Росія "не тримає зла", і запропонував ЄС піти назустріч бізнесу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в ході Санкт-Петербурзького економічного форуму.

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«Як показали зокрема недавні зустрічі з представниками німецьких та французьких ділових кіл, європейський бізнес хоче і готовий співпрацювати з нашою країною. Політикам потрібно піти назустріч бізнесу, проявити мудрість, далекоглядність і гнучкість. Нам треба повернути довіру в російсько-європейські відносини і відновити рівень взаємодії», - сказав Путін.

«Ми пам'ятаємо, з чого все почалося. Росія не була ініціатором сьогоднішнього розвалу, розладу і проблем, введення санкцій. Всі наші дії були і залишаються виключно відповіддю. Але ми, як у нас в народі кажуть, зла не тримаємо і готові йти назустріч нашим європейським партнерам. Але це, безумовно, не може бути грою в одні ворота», - заявив він.

За словами Путіна, Росія зацікавлена, щоб європейці підключилися до проекту великого євразійського партнерства.

«У цьому зв'язку вітаємо ініціативу президента Казахстану про проведення консультацій між Євразійським економічним союзом та ЄС. Вчора ми обговорювали це питання на зустрічі з головою Єврокомісії», - додав він.

Крім того, Путін зазначив, що в якості першого зустрічного кроку можна було б відновити діалог на технічному рівні між експертами по широкому колу питань. Це торгівля, інвестиції, техрегулювання, митне адміністрування.

«Таким чином, ми зможемо напрацювати базу для подальшої співпраці і взаємодії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Євросоюз, США та інші країни ввели санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.