Росія заявила про напад грузинських диверсантів на Рокський тунель

Група грузинських диверсантів намагалася здійснити напад на Рокський тунель на кордоні Південної і Північної Осетії, заявив на щоденній прес-конференції представник Генштабу ЗС РФ Анатолій Ноговіцин в прямому ефірі телеканалу "Вести 24". За його словами, інцидент стався увечері у п`ятницю, 15 серпня.

Ноговіцин розповів, що російські військові виявили диверсантів в районі Рокського перевалу. Вони пересувалися на двох автомобілях "Нива", серед них були як особи у військовій формі, так і в цивільному одязі.

За словами Ноговіцина, російські військові відкрили по диверсантах вогонь і вивели з ладу один автомобіль, в якому були 19 гранатометів, ящик з патронами і гранатами. Нападникам вдалося зникнути на другій машині. Представник Генштабу не уточнив, чи були втрати з російського або грузинського боку, а також кількість диверсантів.

Через Рокський тунель проходить єдина дорога на Цхінвалі з Росії. По ній здійснюється пересування військової техніки і доставка гуманітарних вантажів.

Лента.ру