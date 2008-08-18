Грузія готова до переговорів з Росією - Саакашвілі
Передумовою є деокупація
Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявив, що Грузія готова до переговорів з Росією для вирішення усіх спірних питань.
Про це він сказав у зверненні до нації, повідомляє портал Грузія-online .
«Якщо існують такі питання, ми готові до їх рішення у цивілізованому форматі», - зазначив М.СААКАШВІЛІ.
Президент Грузії наголосив, що у міжнародних переговорах Росія повинна бути «тільки учасником, але не провідною силою».
Він також зазначив, що ті зони безпеки, які створюються навколо зон конфлікту, є «тимчасовими заходами, а не невизначеними у часі явищами».
За словами М.СААКАШВІЛІ, передумовою цього є виведення окупаційних військ і припинення нанесення збитку Грузії і деокупація Грузії.
Як повідомляв УНІАН, 17 серпня під час телефонної розмови з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ пообіцяв сьогодні почати виведення військового контингенту з грузинських населених пунктів на територію Південної Осетії.
“...із завтрашнього дня (понеділка) Росія розпочинає виведення військового контингенту, долученого в посилення російським миротворцям у зв`язку з грузинською агресією проти Південної Осетії, у визначену рішенням СКК 1999 року зону безпеки і власне на територію Південної Осетії", повідомила прес-служба Кремля.