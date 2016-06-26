Великобританія після Brexit скликає саміт бізнесу

Британський міністр у справах бізнесу Саджид Джавід скликав саміт провідних підприємців та іноземних інвесторів, щоб спробувати відновити їх довіру, яка похитнулася після референдуму про вихід з Євросоюзу.

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У статті в газеті Sunday Times Джавід, який виступав за збереження членства країни в ЄС, пише, що хоче втілити побажання виборців і добитися продовження економічного зростання і процвітання Великобританії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Для цього в країні доведеться створити більш сприятливий діловий клімат, зауважує міністр.

Саджид Джавід розглядається в числі претендентів на посаду лідера правлячої Консервативної партії і майбутнього прем'єра після відходу Девіда Кемерона, який обіцяв покинути свій пост у найближчі місяці після референдуму.