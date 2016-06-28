У Кремлі анонсували телефонну розмову Ердогана й Путіна

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 28 червня, що дзвінок буде проходити 29 червня з "ініціативи російської сторони", передає Радіо Свобода.

Водночас він попередив, що для процесу покращення відносин між двома країнами потрібен час.

Читайте такожВ Ердогана спростували вибачення за збитий російський Су-24Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в листі до президента Росії Володимира Путіна висловив глибоке співчуття у зв'язку з інцидентом з російським літаком.

Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин. Він зазначив, що в посланні президента Ердогана звучить заклик до відновлення традиційних дружніх відносин між Туреччиною і Росією, до співробітництва з врегулювання регіональних криз і до спільної боротьби з тероризмом.

Проте у Кремлі стверджують, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вибачився перед президентом Росії Володимиром Путіним за збитий російський літак Су-24, і готовий зробити все можливе для відновлення відносин між РФ і Туреччиною.

Крім того, на сайті Кремля змінили цитату з листа турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана Володимиру Путіну.