"Уточнення перекладу": Кремль змінив цитату з листа Ердогана до Путіна

Спочатку в англійському перекладі використовували "I apologise to them", тепер змінили на "Excuse us", передає РБК.

У версії, яку зберіг кеш Google, це звучить так: "I once again express my sympathy and profound condolences to the family of the Russian pilot who was killed and I apologise to them".

Зараз на сайті Кремля опублікований варіант: "I once again express my sympathy and profound condolences to the family of the Russian pilot who was killed and I am saying: "Excuse us".

В україномовному варіанті перекладу відмінностей між кеш-версією і поточною немає: "Я хочу ще раз висловити свій жаль і глибокі співчуття родині загиблого російського пілота і кажу: вибачте".

Це "уточнення перекладу", пояснив Дмитро Пєсков.

За Кембриджським словником англійської мови, при вживанні слова "excuse" той, хто говорить, просить вибачення за те, що зробив помилково, без наміру завдати шкоди, тоді як "apologize" висловлює жаль щодо дії, яка була скоєна свідомо.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в листі до президента Росії Володимира Путіна висловив глибоке співчуття у зв'язку з інцидентом з російським літаком.

Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин. Він зазначив, що в посланні президента Ердогана звучить заклик до відновлення традиційних дружніх відносин між Туреччиною і Росією, до співробітництва з врегулювання регіональних криз і до спільної боротьби з тероризмом.