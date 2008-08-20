Влада Іспанії підтвердила загибель 100 осіб внаслідок авіакатастрофи

Влада Іспанії підтвердила загибель мінімум 100 чоловік внаслідок авіакатастрофи в аеропорті Мадрида, передає Бі-бі-сі. Проте, за непідтвердженими даними, кількість жертв авіакатастрофи досягла майже 150. Як повідомили представники рятувальних служб, в трагедії вижили 26 людей, які нині перебувають у лікарнях з опіками і травмами різного ступеня. Всього ж, за інформацією авіакомпанії Spanair, на борту літака були 175 осіб, включно з екіпажем.

Нагадаємо, літак марки MD-82 авіакомпанії Spanair летів рейсом JK5022 до м. Лас-Пальмас (Канарські острови). За повідомленнями іспанських ЗМІ, лайнер упав наприкінці злітно-посадочної смуги, ледве відірвавшись від поверхні. За попередніми даними, причиною катастрофи став спалах одного з двигунів.