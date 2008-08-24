Загиблий "Боїнг" намагався повернутися одразу після зльоту

Екіпаж пасажирського літака Boeing 737, який зазнав катастрофи після вильоту з аеропорту "Манас" в Бішкеку, перед катастрофою повідомив про неполадки на борту, передає РІА “Новости” 24 серпня з посиланням на міністра надзвичайних ситуацій Киргизії Камчибека Ташиева. Зокрема, пілоти літака повідомили про розгерметизацію салону.

За словами голови МНС, повідомивши про неполадки диспетчерам, екіпаж вирішив повернутися в аеропорт, проте не долетів і спробував зробити аварійну посадку за два кілометри від нього в районі сіла Джанги-Джер. Після падіння літак повністю згорів.

За уточненими даними, на борту було 90 пасажирів і членів екіпажа, з них вижили 25.

Літак прямував рейсом з Бішкека до іранського міста Мешхет.