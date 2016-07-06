У Лондоні несправність колії метро змусила 1 тисячу пасажирів йти тунелем пішки

Про це, як передає BBC, повідомила керуюча метрополітеном компанія Transport for London.

Пасажири більше 5 хвилин йшли пішки по тунелях уздовж рейок після того, як поїзд зупинився в районі станції shepherd's Bush в центрі Лондона.

Читайте такожВ Одесі у трамвая візки роз'їхалися по різних коліях (фото)

Зупинка руху була пов'язана з поломкою рейкового полотна.

Евакуація пройшла в штатному режимі, ніхто не постраждав, зазначили в TfL.

Через подію було припинено рух по частині центральної лінії метро між станціями Marble Arch і White City. На інших ділянках лінії поїзди ходили з великими затримками.