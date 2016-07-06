У Лондоні несправність колії метро змусила 1 тисячу пасажирів йти тунелем пішки
08:05, 06 липня 2016Світ
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Близько 1 тисячі пасажирів лондонського метро були евакуйовані з зупиненого поїзда ввечері 5 липня.
Пасажири метро були змушені пройтися пішки по тунелю / відео BBC
Про це, як передає BBC, повідомила керуюча метрополітеном компанія Transport for London.
Пасажири більше 5 хвилин йшли пішки по тунелях уздовж рейок після того, як поїзд зупинився в районі станції shepherd's Bush в центрі Лондона.
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Зупинка руху була пов'язана з поломкою рейкового полотна.
Евакуація пройшла в штатному режимі, ніхто не постраждав, зазначили в TfL.
Через подію було припинено рух по частині центральної лінії метро між станціями Marble Arch і White City. На інших ділянках лінії поїзди ходили з великими затримками.
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