Міноборони РФ побудує і реконструює в Арктиці десять аеродромів - ЗМІ

Про це повідомляє газета Известия.

"В Арктиці Спецбуд Росії зводить об'єкти військової інфраструктури на шести островах", - цитує видання представника міністерства. За його словами, у 2016 році у віддалені військові гарнізони планується доставити більше 100 тис. т матеріальних засобів для більш ніж 150 пунктів - маяків, островів, військових частин. "Північне завезення сплановане таким чином, щоб, в першу чергу ефективно використовуючи період з сприятливих метеоумов, доставити вантажі в найбільш складні для доставки і розвантаження пункти", - зазначив співрозмовник "Известий".

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Крім матеріальних засобів для військовослужбовців для забезпечення будівництва в Арктику буде доставлено понад 190 тис. т будівельно-монтажних і інертних матеріалів - плити аеродромні, цемент, метал, труби, арматура, а також техніка. Проводиться не тільки завезення в арктичну зону необхідного, але і вивезення сміття.

Міноборони РФ продовжить розміщення своїх підрозділів в Арктиці на період до 2020 року. В даний час для військових частин і гарнізонів в районах Крайньої Півночі, Сибіру і Далекого Сходу йде розвиток інфраструктурних об'єктів для забезпечення більш 20 тис. військовослужбовців, їх сімей і цивільних, які працюють на об'єктах Міноборони.