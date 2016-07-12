Суд в Гаазі відмовив Китаю в правах на спірні острови у Південно-Китайському морі
13:46, 12 липня 2016Світ
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Гаазький трибунал відмовив Китаю в правах на спірні острови в Південно-Китайському морі, заявивши про відсутність "історичного права" на ці території.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з рішенням суду, КНР не може претендувати на виняткову економічну зону в районі архіпелагу Спратлі і фактично порушує права Філіппін.
У Міноборони КНР заявили, що незалежно від рішення суду у справі про Південно-Китайському морі це не вплине на суверенітет КНР.
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У МЗС Філіппін заяли, що «рішуче підтверджують свою повагу до цього знаменного рішення», проте закликали до «стриманості і поміркованості» у Південно-Китайському морі після винесеного рішення.
Раніше в Пентагоні заявили, що США не шукають конфлікту з Китаєм, але його дії в спірних водах Південно-Китайського моря ведуть до самоізоляції, і підштовхують інші держави шукати допомоги з боку Вашингтона.
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