Китай не визнає рішення суду в Гаазі щодо Південно-Китайського моря

Рішення "нікчемне та не має зобов'язуючої сили" заявили у вівторок, 12 липня, в МЗС країни, передає Deutsche Welle.

"Китай не приймає та не визнає його", - йдеться у заяві міністерства, яку цитує агенція AP. "Територіальний суверенітет та морські права й інтереси Китаю у Південно-Китайському морі за жодних обставин не можуть порушуватися такими рішеннями", - наголосили в уряді КНР.

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У Тайбеї також не визнали вердикт міжнародного арбітражу. Причиною цього є те, що Тайвань контролює один з островів, якого стосується вердикт суду в Гаазі. "Ми рішуче відкидаємо рішення. Вердикт взагалі не є юридично зобов'язуючим для Тайваню", - заявив речник канцелярії президента країни, слова якого наводить dpa.

У Вашингтоні рішення суду назвали "остаточним і юридично зобов'язуючим як для Китаю, так і для Філіппін". За словами речника Держдепу США Джона Кірбі, вердикт є "важливим внеском до спільної мети мирного врегулювання спорів у Південно-Китайському морі", повідомляє сайт американського зовнішньополітичного відомства.

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Подібна заява пролунала і з Токіо. Міністр закордонних справ Японії Фуміо Кішіда також заявив, що вердикт є "остаточним та юридично зобов'язуючим". Токіо так само має з Пекіном територіальні суперечки - тільки у Східнокитайському морі. В Японії неодноразово висловлювали занепокоєння через військову активність китайців у регіоні.

Філіппіни, які і подали позов до міжнародного арбітражу, привітали вердикт. Речник зовнішньополітичного відомства назвав його "віхою". Рішення є важливим внеском у намагання вирішити суперечки в Південно-Китайському морі, додав він.

Також схвально зустрів рішення і Ханой. В'єтнамський уряд заявив, що всіма силами підтримує вирішення таких суперечок дипломатичними та юридичними засобами.

Як повідомляв УНІАН, Гаазький трибунал відмовив Китаю в правах на спірні острови в Південно-Китайському морі, заявивши про відсутність "історичного права" на ці території. Згідно з рішенням суду, КНР не може претендувати на виняткову економічну зону в районі архіпелагу Спратлі і фактично порушує права Філіппін.