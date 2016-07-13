Лобове зіткнення поїздів в Італії: слідство назвало ймовірну причину катастрофи

Слідчі вивчають одну з чорних скриньок, знайдених на місці зіткнення, пише Європейська правда з посиланням на ВВС.

Як зазначається, розслідування зосередило увагу на відсутності автоматичної системи сигналізації на невеликій частині італійської залізничної мережі.

Читайте такожЗіткнення поїздів в Італії: ЗМІ розповіли нові подробиці однієї з найбільших залізничних аварій в історії країни

Ділянки шляху між містами Андріа і Корато в південному регіоні Апулія, де сталася аварія, не мають автоматичної системи оповіщення або систем гальмування.

Система базується на телефонних дзвінках майстрів на станції, які направляють поїзди, що працюють на одній колії.

"Звичайно, одного з двох поїздів не повинно було бути там. І, звичайно, була помилка. Нам потрібно визначити причину помилки", - сказав представник залізничної поліції.

Як повідомляв УНІАН, кількість жертв зіткнення двох пасажирських поїздів в провінції Барі на півдні Італії зросла до 27 осіб. Кількість поранених зросла до понад 50.