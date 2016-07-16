Reuters дізнався про затримання 100 військових на авіабазі на південному сході Туреччини

Про це повідомило джерело у силах безпеки, передає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль. Наразі більшість організаторів заколоту затримані.

Читайте такожУчасники військового перевороту захопили фрегат з командувачем ВМС Туреччини

МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.