Reuters дізнався про затримання 100 військових на авіабазі на південному сході Туреччини
15:32, 16 липня 2016Світ
1723 0
Близько 100 військових затримано на авіабазі Діярбакир на південному сході Туреччини після спроби державного перевороту.
REUTERS
Про це повідомило джерело у силах безпеки, передає Reuters.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.
Прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль. Наразі більшість організаторів заколоту затримані.
Читайте такожУчасники військового перевороту захопили фрегат з командувачем ВМС Туреччини
МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter