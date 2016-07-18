Всередині Дольменів Антекери - нового об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба ЮНЕСКО, даний об'єкт розташований в центрі Андалузії на півдні Іспанії, включає три мегалітичні споруди (дольмен Менгу, дольмен Вьєра і гробниця Ель Ромераль), а також дві природні пам'ятки (Ла Пенья де лос Енаморадос і Ель-Торкаль), що є двома орієнтирами на території об'єкта.

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Мегалітичні споруди епохи неоліту і бронзового століття складаються з величезних кам'яних блоків і ховають порожнечі та приміщення, розділені перемичками і покриті помилковими куполами. Ці три гробниці, поховані в земляних курганах, входять у число найбільш визначних споруд Європи доісторичного періоду і є одним з найбільш яскравих прикладів європейської мегалітичної архітектури.

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Також до списку Всесвітньої спадщини потрапили такі об'єкти: Стечка – середньовічні надгробки (Боснія і Герцеговина, Хорватія, Чорногорія, Сербія), Археологічний комплекс Філіппи (Греція), Археологічний об'єкт Ані (Туреччина) і Комплекс печери Горама (Сполучене королівство Великобританії).

Як повідомляв УНІАН, також минулого тижня ЮНЕСКО прийняла рішення залишити Софію Київську та Києво-Печерську лавру у списку об’єктів Всесвітньої спадщини.