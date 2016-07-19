Перестрілка в Алмати: кількість жертв зросла (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило місцеве МВС.

"У реанімаційному відділенні лікарні швидкої невідкладної допомоги помер старший інспектор служби спеціалізованого батальйону дорожньо-патрульної поліції лейтенант поліції Тимур Бегасілов, 25.07.1986 року народження", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Бегасілов отримав вогнепальні поранення і був доставлений до лікарні у вкрай тяжкому стані.

Раніше Reuters повідомляв, що "щонайменше шість людей загинули і вісім отримали поранення в результаті нападу". Серед загиблих: четверо поліцейських, один цивільний, а також один із зловмисників.