Перестрілка в Алмати: кількість жертв зросла (фото)
14:00, 19 липня 2016Світ
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Один з поліцейських, поранених унаслідок стрілянини в Алмати, помер у лікарні.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило місцеве МВС.
"У реанімаційному відділенні лікарні швидкої невідкладної допомоги помер старший інспектор служби спеціалізованого батальйону дорожньо-патрульної поліції лейтенант поліції Тимур Бегасілов, 25.07.1986 року народження", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що Бегасілов отримав вогнепальні поранення і був доставлений до лікарні у вкрай тяжкому стані.
Раніше Reuters повідомляв, що "щонайменше шість людей загинули і вісім отримали поранення в результаті нападу". Серед загиблих: четверо поліцейських, один цивільний, а також один із зловмисників.
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