Свідчення очевидців катастрофи Ту-154 (2 фото)
Літак падав, описуючи широкі круги
Багато місцевих жителів бачили авіакатастрофу російського лайнера. Над Сухою Балкою гуркотіла страшна гроза. Дощ тільки починався. Раптово через хмари буквально випірнув літак. Він зірвався в круте піке, а потім перейшов в плавний штопор. Він падав, описуючи широкі круги. "Ніби планер", - сказав молодий хлопець. "Як листок, що падає кружляючись", - по-жіночому уточнила дівчина.
Місцеві жителі Микола і Анатолій розповіли, що вони помітили падаючий літак, коли працювали на машинній станції. Чоловіки зразу ж сіли в машину одного з них і помчали до місця аварії. Місце падіння було охоплене вогнем, але недалеко від палаючого полум`я вони побачили тіла двох людей. Чоловіка і жінки. Микола і Анатолій кинулися надавати їм допомогу. Але цього не вимагалося – люди були мертві.
У районі падіння Ту-154 встановлюють наметове містечко для родичів загиблих. Деякі з них самостійно прибувають до Донецька. Сьогодні також очікується їх організована доставка з Росії близько 18.00.