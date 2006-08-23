Свідчення очевидців катастрофи Ту-154 (2 фото)

Багато місцевих жителів бачили авіакатастрофу російського лайнера. Над Сухою Балкою гуркотіла страшна гроза. Дощ тільки починався. Раптово через хмари буквально випірнув літак. Він зірвався в круте піке, а потім перейшов в плавний штопор. Він падав, описуючи широкі круги. "Ніби планер", - сказав молодий хлопець. "Як листок, що падає кружляючись", - по-жіночому уточнила дівчина.

Місцеві жителі Микола і Анатолій розповіли, що вони помітили падаючий літак, коли працювали на машинній станції. Чоловіки зразу ж сіли в машину одного з них і помчали до місця аварії. Місце падіння було охоплене вогнем, але недалеко від палаючого полум`я вони побачили тіла двох людей. Чоловіка і жінки. Микола і Анатолій кинулися надавати їм допомогу. Але цього не вимагалося – люди були мертві.

У районі падіння Ту-154 встановлюють наметове містечко для родичів загиблих. Деякі з них самостійно прибувають до Донецька. Сьогодні також очікується їх організована доставка з Росії близько 18.00.

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