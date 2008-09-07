Невідомий месник захопив у полон 14 сомалійських піратів

Біля берегів Сомалі невідомий військовий корабель захопив у полон 14 піратів і знищив їх судно, передає Лента.руз посиланням на Reuters. Про це в неділю повідомив міністр рибного господарства і морських ресурсів Пунтланду – самопроголошеного адміністративного утворення на півночі країни.

За словами чиновника, пірати натрапили на корабель випадково. Міністр припустив, що корабель плив під американським прапором, проте наголосив, що поки це достеменно невідомо. Жодних інших подробиць події поки не повідомляється.