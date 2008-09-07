Медведєв: ми й зараз маємо братні почуття до грузинського народу

Ставлення Росії до грузинського народу не змінилося після агресії Грузії й залишається теплим і братнім, заявив президент Росії Дмитро Медведєв.

Під час церемонії відкриття нової московської станції метро "Слов’янський бульвар" столичний мер Юрій Лужков звернув увагу на те, що будівельна бригада - інтернаціональна, причому в ній багато грузинів. Зокрема, це головний інженер, і гендиректор, і начальник шахти. "Ми дуже шкодуємо, що між Росією та Грузією несподівано виникла суперечка, але суперечка йде лише від вищого керівництва Грузії. Мине час, і в нас знову будуть тільки братні почуття", - сказав Лужков.

Медведєв зазначив на це: "Я навіть більше скажу - ми й зараз маємо братні почуття стосовно грузинського народу, і ніщо це не могло похитнути"

ICTV