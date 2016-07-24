У Стамбулі десятки тисяч осіб мітингують на підтримку демократії (фоторепортаж)
У Стамбулі на площі Таксім десятки тисяч осіб беруть участь у мітингу на підтримку демократії.
Мітинг організовано найбільшою опозиційною Республіканською народною партією, проте в ньому також беруть участь прихильники Партії справедливості і розвитку президента Реджепа Тайїпа Ердогана, повідомляє Русская служба Би-би-си.
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Виступаючи на мітингу, член керівництва РНП Велі Агбаба піддав критиці переслідування й арешти тисяч військових, викладачів та державних службовців після спроби перевороту.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині військові здійснили спробу державного перевороту.
Під час зіткнень, за останніми даними, загинуло понад 260 осіб.
Після спроби перевороту в країні були затримані понад 13 тисяч осіб.
У Генштабі турецької армії заявили, що організаторами перевороту були представники ВПС і військової поліції.
В країні на три місяці було введено надзвичайний стан.