У Стамбулі десятки тисяч осіб мітингують на підтримку демократії (фоторепортаж)

Мітинг організовано найбільшою опозиційною Республіканською народною партією, проте в ньому також беруть участь прихильники Партії справедливості і розвитку президента Реджепа Тайїпа Ердогана, повідомляє Русская служба Би-би-си.

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Виступаючи на мітингу, член керівництва РНП Велі Агбаба піддав критиці переслідування й арешти тисяч військових, викладачів та державних службовців після спроби перевороту.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині військові здійснили спробу державного перевороту.

Під час зіткнень, за останніми даними, загинуло понад 260 осіб.

Після спроби перевороту в країні були затримані понад 13 тисяч осіб.

У Генштабі турецької армії заявили, що організаторами перевороту були представники ВПС і військової поліції.

В країні на три місяці було введено надзвичайний стан.